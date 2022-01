PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon s’impose à Troyes (1.70)

Il faut absolument que les Lyonnais se remettent à gagner. Ils restent sur cinq matches nuls consécutifs. Et avant les Gones s’étaient même inclinés face à Reims. Seulement 11e de Ligue 1, Lyon n’est pas à sa place et compte onze points de retard sur le 3e, l’OM. Les Troyens sont en difficulté avec une 16e place et vont se battre pour le maintien toute la fin de cette saison. Ils n’ont pris qu’un point lors des trois dernières journées. Je pense que Lyon devrait s’imposer. Si ce n’est pas le cas, la crise prendrait encore une autre ampleur. Je tenterais donc ce succès à l’extérieur de l’OL pour une cote de 1.70 !

Les autres options :

Villarreal gagne à Elche (1.76)

L’Inter s’impose sur la pelouse de l’Atalanta (2.20)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 6.73