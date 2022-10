PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 octobre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester City gagne à Liverpool (1.90)

En Community Shield, en début de saison, Liverpool avait parfaitement maîtrisé Manchester City (3-1). Qui aurait dit que deux mois et demi après, les Reds seraient 11e de Premier League à treize points de City et quatorze du leader Arsenal ? C’est pourtant la situation actuelle. Les joueurs de Klopp restent sur trois rencontres sans victoire en championnat mais se sont peut-être relancés grâce à la Ligue des Champions avec une correction infligée aux Rangers sur leur pelouse (7-1). Mohamed Salah y est allé de son triplé, lui qui n’est que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Cependant, Manchester City fait très peur. Haaland s’est parfaitement fondu dans le collectif et fait même mieux que ça en le sublimant. C’est pour cela que je miserais sur un succès des Citizen à l’extérieur pour une cote de 1.90 !

Pariez sur Liverpool – Manchester City ici !

Les autres options :

Arsenal gagne à Leeds (1.54)

Chelsea gagne sur la pelouse d’Aston Villa (1.80)

Le Milan AC gagne à Vérone (1.54)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 8.11