PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 17 avril – Ligue 1

Cinquième et sur une série de neuf journées sans défaite, Strasbourg réalise une très bonne saison et peut légitimement viser l’Europe. Pour cela il faut prendre des points chez des équipes plus faibles et si possible ceux de la victoire. Le Racing n’y est pas parvenu à Lorient, à Reims ou encore à Saint-Etienne avec des nuls à chaque fois. Les Troyens sont en forme malgré cette défaite à Monaco (2-1). L’ESTAC restait, avant cette rencontre, sur cinq matches sans revers pour prendre ses distances avec la zone rouge. Aujourd’hui je pense que les Troyens pourraient être surpris par un Strasbourg proche d’être européen. Un beau pari pour doubler la mise !

