PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 17 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic : l’AS Rome gagne sur la pelouse de la Sampdoria (1.70)

Rien ne va pour la Sampdoria ! L’actuelle lanterne rouge court toujours après sa première victoire en Serie A, comptant trois résultats nuls et six défaites en neuf journées. Il est difficile d’être optimiste pour le club de Gènes, qui a déjà encaissé 17 buts depuis le début de la saison. L’AS Rome doit donc en profiter pour continuer sa marche en avant. Car les joueurs de José Mourinho peuvent retrouver le top 4 en cas de succès ce soir. S’ils sont plus en difficulté en Ligue Europa, ils réalisent de très belles choses au sein de leur championnat, s’appuyant notamment sur un Paulo Dybala retrouvé. Les Romains devraient ainsi s’imposer sur la pelouse d’un adversaire à l’agonie.

Les autres options :

Fenerbahce gagne sur la pelouse d’Ankaragücü (1.62)

La Fiorentina gagne à Lecce (2.05)

Ludogorets gagne à Beroe (1.48)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 8.36