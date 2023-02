PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Brest (1.76)

Depuis la reprise, Monaco n’a pas perdu et reste sur quatre victoires consécutives avec celle acquise brillamment sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-2) après l’avoir emporté contre le Paris Saint-Germain. Pour ce troisième match en une semaine, je pense que les Monégasques peuvent l’emporter. Ils ont la possibilité de mettre la pression sur Marseille qui joue ce soir. Brest lutte pour le maintien et n’a remporté que deux matches à domicile. En championnat, les Bretons n’ont gagné qu’une seule fois depuis le retour à la compétition pour quatre nuls et trois revers. Je mise donc sur la victoire monégasque pour une cote intéressante de 1.76 !

