PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Ajaccio (1.66)

Sur les dix dernières journées de championnat, l’AC Ajaccio n’a pris que six points en dix journées avec huit défaites ! Rien ne va pour les Corses qui restent tout de même en course pour le maintien avec seulement deux points de retard sur le premier non-relégable. Il faudra être costaud pour résister à des Monégasques qui n’ont plus le choix et doivent gagner avec seulement un point pris lors de trois dernières journées. Attention à ne pas laisser les équipes derrière revenir. Je pense qu’il faut faire confiance à l’ASM pour une cote de 1.66 !

Les autres options :

Le Bayern gagne à Leverkusen (1.56)

Naples gagne sur la pelouse du Torino (1.74)

Le FC Porto gagne à Braga (2.15)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 9.69