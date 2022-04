PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 1er mai – Ligue 1

Notre pronostic : Nice gagne à Bordeaux (1.95)

La deuxième partie de saison est mauvaise pour les Niçois qui sont même sortis du top 5 et des places européennes. A l’extérieur la série est noire avec trois défaites d’affilée et l’OGCN reste même sur six déplacements sans victoire. Il serait bon de casser cette dynamique pour essayer de se relancer en cette fin de saison avec notamment la finale de la Coupe de France à disputer contre Nantes. Les Bordelais sont à la ramasse et encaissent énormément de buts. Même chez eux, je ne les vois pas tenir tête à Nice qui viendra pour prendre les trois points. Je miserais donc sur le succès à l’extérieur des Aiglons pour une cote de 1.95 !

