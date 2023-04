PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse gagne à Brest (2.45)

Si Toulouse connaît quelques difficultés à domicile avec trois défaites d’affilée en championnat, cela est un peu mieux en déplacement trois victoires et deux défaites sur les cinq dernières rencontres à l’extérieur, les deux revers ayant eu lieu à Paris et à Reims. Les Toulousains sont allés s’imposer à Auxerre, Strasbourg et Angers, des équipes qui évoluent dans les mêmes eaux que Brest. Les Brestois restent sur un nul à Troyes (2-2) mais comptent quatre revers sur les six dernières journées. J’imagine que le Téfécé est capable de l’emporter pour une très jolie cote de 2.45 !

Pariez sur Brest – Toulouse ici !

Les autres options :

Nice gagne à Angers (1.56)

La Lazio gagne à Monza (2.05)

Salzbourg gagne sur la pelouse de l’Austria Klagenfurt (1.35)

Anderlecht gagne à Eupen (1.74)

Feyenoord gagne sur la pelouse du Sparta Rotterdam (1.54)

L’Ajax gagne sur le terrain des GO Ahead Eagles (1.29)

Braga l’emporte à Chaves (1.68)

Benfica gagne sur la pelouse de Rio Ave (1.30)

Cote totale des neuf paris à l’extérieur : 79.85