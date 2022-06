PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 2 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Suède s'impose en Slovénie (2.25)

Cette Ligue des Nations doit motiver ces deux équipes non qualifiées pour le mondial au Qatar. Promue en Ligue B cette année, la Slovénie devra faire face à des adversaires plus robustes que lors de l'édition précédente. Avec un style de jeu très défensif, les Slovènes ne parviennent pas à remporter des matches face aux équipes supposées supérieures sur le papier. Avec un seul succès lors des cinq dernières rencontres, les partenaires de Jan Oblak risquent de tomber sur un mur face à une équipe de Suède tout aussi défensive mais plus talentueuse. Malgré la très longue absence de Zlatan Ibrahimovic, le selectionneur Janne Andersson peut compter sur une très belle attaque, avec notamment Forsberg, Kulusevski, Isak et Elanga, en plus du très bon Robin Olsen dans les buts. Un effectif qui devrait faire le travail ce soir à Ljubjana et s'imposer. Un pari coté à 2.25.

