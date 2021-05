PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 2 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Rennes à Bordeaux (1.75)

Les Girondins sont à l’agonie ! Avec cinq défaites d’affilées et même douze revers sur les quatorze derniers matches, Bordeaux peut avoir peur pour sa place dans l’élite. La crise sportive est également financière avec le retrait des investisseurs à la tête du club. Cette fin de saison n’est pas rassurante et les cinq points d’avance sur la zone rouge semble tous petits ! La dynamique de Rennes est à l’opposée avec une très bonne série de six rencontres sans défaite dont cinq victoires. Le Stade Rennais est donc bel et bien dans la course à la 5e place, à la lutte avec Marseille et Lens ! En cas de victoire les hommes de Bruno Génésio passeraient devant ces deux équipes et seraient en très bonne posture avant les trois dernières journées. Je vous conseille donc cette victoire de Rennes à l’extérieur pour une cote intéressante de 1.75 !

