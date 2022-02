PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 20 février - Ligue 1

Notre pronostic : Monaco s'impose à Bordeaux (1.70)

Bordeaux vit une longue descente aux enfers. Après avoir perdu cinq de leurs six derniers matches, voilà les Girondins à la dernière place du classement. David Guion est arrivé sur le banc pour cette mission maintien qui s'annonce très difficile. Il faudra du temps à l'ancien coach rémois pour remettre de l'ordre dans la maison bordelaise. Notamment sur le plan défensif, quand cette équipe a encaissé soixante-et-un buts depuis le début de la saison et n'a toujours pas réussi à réaliser un clean sheet. Cette première rencontre face à l'AS Monaco va être difficile pour lui. Les monégasques sont, certes, irréguliers mais possèdent une armada offensive qui devrait faire mal à son adversaire du jour. Les joueurs de Philippe Clément sont toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions et doivent remporter les matches contre des adversaires à leur portée. Ça devrait passer contre Bordeaux (1.70).

