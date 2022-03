PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg gagne à Lorient (2.25)

Le Racing est une des équipes en forme en cette deuxième partie de saison. Les Strasbourgeois, en dix journées disputées en 2022 ont gagné six fois, pour trois nuls et une seule défaite à Bordeaux (4-3). Un revers assez étonnant et frustrant pour Strasbourg. Ce club est donc 5e du championnat à seulement trois points du top 3 et surtout avec quatre longueurs d’avance sur Lille, 6e. Il faut donc garder ce matelas confortable. Cela passe évidemment par des victoires qui plus est sur des équipes du bas de tableau. Lorient est en pleine lutte pour le maintien et ne va pas rendre les armes facilement avec deux succès sur les trois dernières rencontres. Cependant je pense que le Racing peut aller s’imposer au Moustoir pour plus que doubler la mise !

