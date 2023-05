PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 21 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg gagne à Troyes (1.58)

Condamnés à descendre en Ligue 2, les Troyens ont réalisé une saison catastrophique et n’ont plus gagné depuis le 2 janvier avec un succès à……Strasbourg. Les Alsaciens ont donc une revanche à prendre et surtout, ne peuvent pas se permettre de perdre. Leur forme est très bonne avec quatre victoires sur les cinq dernières journées. Les Strasbourgeois ont pris leurs distances avec le FC Nantes et possèdent cinq points d’avance à trois journées de la fin. Le maintien n’est donc qu’une question de temps et une victoire accélèrerait les choses pour une cote de 1.58 !

Pariez sur Troyes – Strasbourg ici !

Les autres options :

Rennes gagne à Ajaccio (1.49)

Lens gagne à Lorient (1.60)

Dortmund gagne à Augsbourg (1.40)

La Lazio gagne sur la pelouse de l’Udinese (1.98)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 10.44