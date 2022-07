PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 23 juillet – Veikkausliiga – Finlande

Notre pronostic : Le HJK Helsinki s’impose sur la pelouse du FC Ilves (1.80)

Le HJK doit reprendre sa marche en avant. Le club de Helsinki a récemment subi deux éliminations aux tirs au but, en coupe nationale et surtout en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Actuellement deuxième au classement, à trois points du leader, KuPS, le titre de champion est encore largement à sa portée. Les joueurs de Toni Koskela peuvent s'appuyer sur leurs performances hors de leurs bases alors qu'ils forment la troisième meilleure écurie du pays en déplacement. D'autant plus que le FC Ilves vient de subir deux revers d'affilée à domicile, dont une contre la lanterne rouge, le HIFK. L'actuel 6e se montre bien trop inconstant cette saison et flirte avec la seconde partie de tableau, synonyme de play off pour le maintien. Dans ce contexte, je vois le HJK Helsinki l'emporter (1.80).

