PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 23 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la Slovénie gagne au Kazakhstan (1.94)

Les qualifications pour l’EURO 2024 débutent avec cette rencontre entre le Kazakhstan et la Slovénie. Les deux sélections ne se sont jamais affrontées et vont donc se découvrir tout à l’heure à Astana. Les Kazakhstanais restent sur trois défaites de suite mais ont obtenu de bons résultats lors de la dernière Ligue des Nations en étant promu en Ligue B devant des sélections comme l’Azerbaïdjan et la Slovaquie. La Slovénie, elle, est dans une très bonne série de six matches sans défaite dont un nul en Suède. Sur le papier les Slovènes ont une meilleure équipe et je pense que si la logique est respectée, ils devraient s’imposer même en déplacement. Un pari cependant risqué mais qui pourrait vous permettre de presque doubler la mise.

Pariez sur Kazakhstan - Slovénie ici !