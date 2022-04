PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 24 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Reims (2.05)

Avec dix victoires, trois nuls et trois défaites, l’OM est la meilleure équipe du championnat à l’extérieur. Les Olympiens ont fait le break pour la 2e place du championnat en prenant six points d’avance sur ses poursuivants. Je ne vois pas les hommes de Sampaoli craquer maintenant. Attention tout de même à cette équipe de Reims qui est très difficile à manœuvrer surtout à domicile. Les Rémois ont tenu tête à Strasbourg, Lyon et ont même battu Lille. Seul le Stade Rennais est parvenu à les battre lors de leurs cinq dernières réceptions. Je miserais sur le succès de Marseille à l’extérieur pour doubler la mise !

Les autres options :

La Fiorentina gagne chez la Salernitana (1.64)

Naples gagne chez l’Empoli (1.60)

Le Vitesse Arnhem gagne chez le Willem II (1.96)

Le Vitoria Guimaraes gagne à Tondela (2.00)

Konyaspor gagne chez le Yeni Malatyaspor (1.52)

Galatasaray gagne chez l’Altay Ismir (1.82)

Cote totale des sept paris à l’extérieur : 58.33