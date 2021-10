PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 24 octobre – Premier League

Notre pronostic : Liverpool s’impose sur la pelouse de Manchester United (2.25)

Le « Derby of England » ! Il est à suivre à partir de 17h30 à Old Trafford. Manchester United doit se remettre dans le bain après une série de trois matches sans victoire en Premier League. En Ligue des Champions, les Mancuniens sont allés chercher un beau succès face à l’Atalanta alors qu’ils étaient mené deux à zéro à la pause. Rashford, Maguire et Cristiano Ronaldo ont permis à leur club de gagner (3-2). Les Reds l’ont emporté sur le même score sur la pelouse de l’Atletico de Madrid réduit à dix après l’expulsion de Griezmann pourtant auteur d’un doublé. Invaincu depuis le début de la saison, Liverpool a retrouvé de sa superbe perdue lors de la saison dernière. Je pense que les joueurs de Klopp vont s’imposer à Manchester car ils sont meilleurs collectivement que les Red Devils.

