PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 25 août Ligue des Champions

Notre pronostic : le Red Bull Salzbourg s’impose à Brondby et Adeyemi marque (2.10)

Neuf matches, neuf victoires. Le bilan des Autrichiens est parfait depuis le début de saison. Ils se sont même permis de battre le FC Barcelone en match amical (2-1). Lors du barrage aller face à Brondby, Salzbourg s’est fait peur en étant rapidement mené avant de renverser la vapeur et de s’imposer en toute fin de rencontre (2-1). Le club danois est dans une dynamique diamétralement opposée avec aucune victoire en sept duels depuis la reprise. C’est donc logiquement que je vois le Red Bull Salzbourg gagner ce soir (1.55). Pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter un but de Karim Adeyemi. La jeune pépite allemande de cette équipe en est à neuf buts marqués sur ses dix derniers matches joués. C’est lui qui a égalisé la semaine dernière face à Brondby. Je le vois une nouvelle fois s’illustrer ! Un pari pour plus que doubler la mise (2.10) !

