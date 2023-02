PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 26 février – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Inter gagne à Bologne (1.70)

L’Inter est sur une très bonne dynamique avec cinq victoires en six matches dont une cette semaine en Ligue des Champions contre le FC Porto. Les Intéristes arrivent donc en confiance à Bologne même si cela ne sera pas une rencontre facile. Les Bolognais ont pris neuf points sur les douze derniers possibles et pointent à la 8e place du championnat. L’Inter est 2eavec quinze points de retard sur le Napoli et trois d’avance sur l’AS Rome et le Milan AC. Même si en déplacement, cela n’est pas excellent pour les Nerazzurri, je les vois tout de même capable de s’imposer pour une cote de 1.70 !

Les autres options :

Le FC Barcelone gagne à Almeria (1.41)

Monza gagne sur la pelouse de la Salernitana (2.10)

Feyenoord gagne sur la pelouse du Fortuna Sittard (1.37)

L’Ajax gagne sur la pelouse du Vitesse Arnhem (1.44)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 9.93