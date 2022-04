PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 29 avril – Championship – Angleterre

Notre pronostic : Sheffield gagne chez les Queens Park Rangers (1.82)

Rien n’est joué pour les barrages d'accession à la Premier League. Sheffield occupe pour l’instant l’ultime place qualificative avec deux points d’avance sur son premier poursuivant (Middlesbrough) et trois de retard sur le 5e, Luton. Il ne faut pas se tromper à deux journées de la fin de la saison régulière. Sheffield a remporté son dernier match contre Cardiff (1-0) et doit capitaliser dessus. Les Queens Park Rangers sont hors-course et n’ont plus rien à jouer après leur défaite à Stoke la semaine dernière. Je pense donc qu’ils peuvent se faire surprendre et s’incliner chez eux pour une cote de 1.82 !

L’Adana Demirspor gagne chez le Giresunspor (2.20)

Cote totale des deux paris à l’extérieur : 4.00