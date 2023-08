PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : le FC Bâle gagne à Tobol (2.00)

Le FC Bâle se retrouve en bien mauvaise posture après sa défaite au match aller contre Tobol alors qu’il évoluait dans son stade (3-1). Les Suisses n’ont plus le choix et vont devoir tout donner pour tenter de remonter ce handicap de deux buts. Ils se sont ressaisis en championnat avec une belle et large victoire contre Winterhur (5-2). A eux de surfer sur cette vague mais attention car Tobol est sur une très belle série de six victoires et un nul. Cependant je ne vois pas le FC Bâle, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa Conférence, ne pas se qualifier. Cela passe donc par ce succès sur lequel je vous propose de miser (2.00) !

Pariez sur Tobol – FC Bâle ici !

Les autres options :

Le Lech Poznan gagne sur la pelouse du Kauno Zalgiris (1.54)

Le Maccabi Tel Aviv gagne sur la pelouse du CS Petrocub (1.48)

Bodo/Glimt gagne sur la pelouse des Bohemians 1905 (1.78)

Le PAOK Salonique s’impose sur la pelouse du Beitar Trump Jerusalem (1.86)

Midtjylland gagne à Niedercorn (1.48)

Twente gagne sur la pelouse du Hammarby IF (1.74)

L’Austria Vienne gagne sur la pelouse du Borac Banja Luka (1.82)

Cote totale des huit paris à l’extérieur : 70.73