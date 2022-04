PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Metz (1.56)

C’est une rencontre très importante pour les deux équipes mais à des niveaux différents. Le FC Metz joue le maintien avec une 19e place à quatre points du barragiste et cinq de Clermont, 17e. Les Messins sont sur une série noire de huit rencontres sans victoire en Ligue 1 et cela se complique gravement pour rester dans l’élite. Monaco demeure sur un large succès contre le PSG (3-0). Même si les Parisiens ne se sont pas montrés très concernés, les Monégasques, eux, ont bien joué pour planter trois buts et prendre des points très importants dans la course à l’Europe. Il faut donc recommencer aujourd’hui en déplacement. Je pense donc qu’il faut parier sur une victoire de Monaco pour une cote de 1.56 que je rajouterais dans un combiné plus large !

Pariez sur Metz – Monaco ici !

Les autres options :

Wolfsbourg gagne à Augsbourg (2.50)

L’AS Rome gagne chez la Sampdoria (1.90)

Le Vitoria Guimaraes gagne chez le Moreirense (2.30)

L’Union Saint-Gilloise gagne chez le Standard Liège (1.66)

La Gantoise gagne chez le Cercle Bruges (2.05)

Cote totale des six paris à l’extérieur : 58.00