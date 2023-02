PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Leverkusen gagne à Augsbourg (1.78)

Pour cette 19e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen devra se remettre de sa défaite face au Borussia Dortmund. Le 9e du championnat a donc vu sa série de cinq victoires s’arrêter mais cela ne devrait pas trop marquer les joueurs qui se dirigeaient pour jouer le maintien en début de saison et ont bien réagi pour prendre leur distance avec la zone rouge dont est tout proche Augsbourg. L’actuel 14e au classement n’a remporté qu’une seule rencontre sur les dix dernières journées et ne possède que deux points d’avance sur Bochum qui occupe la place de barragiste. C’est pourquoi je tenterais de parier sur le Bayer Leverkusen, qui a plus de certitudes, et ce même en déplacement pour une cote de 1.78 !

