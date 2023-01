PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Brighton ne perd pas à Everton et les deux équipes marquent (2.10)

Malgré un exercice entaché par le départ de son entraîneur, Graham Potter, pour Chelsea, Brighton est parvenu à maintenir le cap et à s’installer dans le top 10. Les Seagulls réalisent une très belle saison, grâce notamment à leurs performances en déplacement. Roberto De Zerbi peut s’appuyer sur son trio magique Trossard-Gross-Mac Allister, cumulant 17 buts en Premier League. De bon augure au moment d’affronter un adversaire à la dérive. En effet, Everton n’y arrive plus, restant sur six revers et deux nuls lors des neuf derniers matches de championnat. Si les Toffees sont en crise de confiance, ils viennent d’obtenir un point sur la pelouse de Manchester City. Un résultat encourageant qui permet d’aborder cette année 2023 avec un peu plus d’espoir. Je pense tout de même que Brighton ne devrait pas s’incliner ce soir.

