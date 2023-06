PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 juin – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Brest (1.60)

Trois équipes se disputent encore une place en Ligue Europa et une autre en Ligue Europa Conférence. Le Stade Rennais en fait partie et n’a pas un dernier match facile avec un déplacement à Brest. Un derby est toujours difficile à remporter mais Rennes n’a pas le droit à l’erreur avec un point de retard sur Lille, 4e, et à égalité avec Monaco, 6e. C’est pour cela que je vois tout de même les joueurs de Bruno Genesio s’imposer. Ils viennent de signer un succès très important face aux Monégasques et je pense qu’ils vont assurer ce soir dans le Finistère pour une cote de 1.60 !

