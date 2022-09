PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Auxerre (1.68)

Comme Lyon, Marseille réussit une entame de championnat quasi-parfaite. L’OM a remporté quatre rencontres pour un nul à Brest (1-1). Le style Tudor commence à prendre et le jeu est flamboyant. Face à Clermont cette semaine, les Marseillais auraient pu s’imposer beaucoup plus largement tant ils ont dominé les débats (1-0). Reste à savoir comment ils vont gérer cette rencontre avant la Ligue des Champions. Le club voudra bien y figurer d’autant que son premier match est sur la pelouse de Tottenham mercredi soir. Je pense tout de même que les hommes de Tudor vont se montrer sérieux et aller chercher un nouveau succès pour une cote de 1.68.

