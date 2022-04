PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 30 avril – Série A – Italie

Notre pronostic : la Lazio gagne à la Spezia (1.68)

En ne prenant qu’un point lors des deux dernières journées la Lazio n’est pas sûre de se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine. Pour cela il faudra au minimum garder cette 6e position qui donne une place en Ligue Europa Conférence. Pour aller chercher encore mieux, la Lazio doit viser la Roma qui a deux points d’avance. Mais attention, derrière, la Fiorentina et l’Atalanta sont à l’affût du moindre faux pas. La Spezia n’a plus rien à jouer et se présentera avec moins de motivation. C’est pour cela que je pense que les Romains vont s’imposer à l’extérieur (1.68) !

