PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 30 janvier – FA Cup - Angleterre

Notre pronostic : West Ham gagne à Derby (1.76)

Les seizièmes de finale de la FA Cup se concluent ce soir avec ce duel entre Derby et West Ham. Actuellement en Ligue One, l’équivalent de la troisième division, County est en pleine bourre avec une série de dix-neuf rencontres sans défaite. L’actuel 4e du championnat s’était même permis, en novembre, de pousser un Liverpool très remanié aux tirs au but. Cependant, West Ham ne devrait pas faire autant tourner pour la FA Cup qui est une institution très importante en Angleterre. Les Hammers viennent de battre Everton en Premier League pour sortir de la zone rouge. Lors du dernier tour en coupe, ils sont allés éliminer Brentford. Je pense qu’ils sont de nouveau capables de l’emporter en déplacement pour une cote de 1.76.

L’autre option :

Cluj gagne sur la pelouse du FC Voluntari (1.90)

Cote totale des deux paris à l’extérieur : 3.34