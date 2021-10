PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco s’impose à Brest (1.72)

Brest n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison et cela commence à faire long pour les Bretons qui vont devoir lutter de nombreux mois pour leur maintien dans l’élite. S’ils ne gagnent pas, les Brestois ont pour mérite de ne pas avoir perdu lors des deux dernières journées que ce soit à Lille ou face à Reims. Je ne pense pas que la série va perdurer car Monaco a lancé sa saison et ne laisse plus d'unités en route. Depuis le mois de septembre, les Monégasques n’ont laissé échapper des points que contre Marseille, à Nice et à Lyon. Trois des meilleurs clubs de Ligue 1. Je pense donc qu’ils vont faire un match sérieux à Brest et l’emporter pour une cote de 1.72 !

