PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 4 avril – Ligue 2

Notre pronostic : Ajaccio ne perd pas à Nancy et moins de 1,5 but (2.75)

Les Acéistes ont un joli coup à faire ce soir à Nancy en clôture de la 31e journée de Ligue 2. Avec la défaite du Paris FC à Toulouse, Ajaccio peut reprendre la 2e place en cas de victoire. Il faudra donc enchaîner après le succès acquis contre Nîmes avant la trêve (1-0). Les Nançéens ne peuvent plus se permettre de perdre des points. Ils en ont sept de retard sur le 19e, huit sur le barragiste et dix sur le premier non-relégable qui ont tous perdu ce week-end. Prendre un point serait donc une bonne opération. C'est possible ce soir à domicile. Cependant je pense que les Corses ne devraient pas perdre. C'est pourquoi je vous conseille le N2. Je ne vois pas plus d'un but dans la rencontre. L'ACA a la meilleure défense du championnat et réalise beaucoup de score nul et vierge ou de victoire 1-0.

Pariez sur Nancy – Ajaccio ici !

Les autres options :

Arsenal gagne sur la pelouse de Crystal Palace (2.00)

L’Adana Demirspor gaghe chez le Hatayspor (2.30)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 12.65