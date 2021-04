PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 4 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Tottenham s’impose sur la pelouse de Newcastle et Harry Kane marque (2.20)

Incapables de gagner depuis six rencontres, les Magpies doivent se méfier car ils ne comptent que deux points d’avance sur le premier relégable, Fulham. Cela risque d’être très difficile aujourd’hui contre des Spurs qui se sont refaits une santé en Premier League avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matches. La qualification en Ligue des Champions est loin mais l’Europe est toujours accessible et un succès à l’extérieur aujourd’hui est nécessaire. C’est pourquoi je miserais sur cela avec un but de Harry Kane. Le numéro 10 de Tottenham sort d’une trêve internationale réussi et est évidemment le favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets. Si ce combiné passe, vous pourriez plus que doubler votre mise (2.20) !

