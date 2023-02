PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 5 février – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse de Tottenham (1.70)

Très gros match à suivre en Angleterre. Tottenham souffle le chaud et le froid en championnat mais est toujours dans la course pour le top 4 avec trois points de retard sur Manchester United. Depuis la reprise les Spurs comptent deux victoires pour un nul et trois défaites en Premier League contre Aston Villa, Arsenal et sur la pelouse de Manchester City (4-2). Les hommes d’Antonio Conte menaient 2-0 à la pause avant que les Citizens ne s’énervent en seconde période pour s’imposer 4-2. La différence de niveau est énorme entre ces deux clubs. Ajoutons à cela que City n’a pas le droit de perdre des points dans sa lutte pour le titre avec Arsenal. Je pense donc que les coéquipiers d’Erling Haaland vont enchaîner trois victoires consécutives (1.70) !

