PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 5 janvier – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Braga gagne sur la pelouse de Santa Clara (1.66)

Après une phase de poules catastrophique en Coupe, Santa Clara a repris le championnat de la même manière en s’inclinant sur la pelouse de Gil Vicente. Une défaite qui pourrait compter en fin de saison chez un concurrent direct au maintien. Cela s’est joué à rien mais la réception de Braga pour enchaîner n’est pas le meilleur des cadeaux. En effet, les Bracariens sont 3e avec une longueur de retard sur le FC Porto et six sur le leader, Benfica. Il faut donc aller chercher la victoire pour ceux qui viennent justement de corriger le club de Lisbonne (3-0). Je les crois capables de le faire pour une cote de 1.66 qui me paraît bien payée.

Les autres options :

