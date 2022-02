PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 6 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Lorient et les deux équipes marquent (2.10)

Match très compliqué à pronostiquer ! Les Lorientais sont en très grande difficulté et n’ont pris que deux petits points lors des onze dernières journées. C’est catastrophique ! Les Merlus doivent absolument se ressaisir, sinon c’est la Ligue 2 qui les attend en mai. Pour le moment rien n’est perdu avec deux longueurs de retard sur le 18e, Metz, et trois sur le premier non-relégable, Bordeaux. Lens voudra donc profiter de cette mauvaise passe bretonne pour retrouver la victoire après des revers face à Monaco en Coupe de France (4-2) et contre Marseille (2-0) en championnat. Cette fois je ne vois pas les Sang-et-Or s’incliner. Je pense tout de même que Lorient va également marquer. La défense lensoise laisse beaucoup trop d’espaces. Je me couvrirais donc avec le N2 et des buts de chaque côté (2.10).

Pariez sur Lorient – Lens ici !

Les autres options :

Leicester gagne à Nottingham Forest (1.90)

Sassuolo gagne sur la pelouse de la Sampdoria (2.35)

Le FC Porto gagne par au moins deux buts d’écart à Arouca (1.70)

L’Adana Demirspor gagne sur la pelouse du Rizespor (2.15)

Cote totale des cinq paris à l'extérieur : 34.27