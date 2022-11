PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 6 novembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal gagne sur la pelouse de Chelsea (2.65)

Un choc nous attend aujourd’hui à 13h en Premier League. Chelsea reçoit Arsenal. Les Blues se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant le Dinamo Zagreb et ont même terminé premiers de leur groupe. Mais si tout va bien en Europe, ce n’est pas le cas en Premier League où Chelsea n’est que 6e et reste sur trois matches sans victoire dont une correction infligée par Brighton (4-1). Les Gunners vont eux très bien sur tous les tableaux avec une place de leader en Ligue Europa avec un succès contre Zurich et une première place également en championnat avec dix succès, un nul et une seule défaite. Je pense qu’Arsenal peut l’emporter à l’extérieur. L’équipe de Mikel Arteta montre de très belles choses et est meilleure que celle de Graham Potter. Un coup à tenter pour une belle cote de 2.65 !

Les autres options :

Monaco gagne à Toulouse (2.10)

Manchester United gagne sur la pelouse d’Aston Villa (2.15)

Newcastle gagne à Southampton (1.90)

La Fiorentina gagne sur la pelouse de la Sampdoria (1.94)

L’Inter gagne sur le terrain de la Juventus Turin (2.35)

Cote totale des six paris à l’extérieur : 103.84