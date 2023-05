PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse gagne à Ajaccio (2.15)

C’est un déplacement tout à fait abordable pour le TFC. Le tout récent vainqueur de la Coupe de France a dû s’incliner face à Lens en match en retard de la 33e journée (0-1) mais peut réaliser de belles choses pour bien terminer une saison déjà réussie. Les Toulousains voyagent bien, comme en témoignent leurs 7 succès lors de leurs 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Disposant d’un effectif complet, Philippe Montanier peut compter sur différentes armes à Ajaccio cet après-midi. D’autant plus que les Corses restent sur un bilan famélique de 7 points pris sur 51 possibles en Ligue 1 et ont un pied et demi à l’étage inférieur. Toulouse risque de les enfoncer un peu plus cet après-midi en s’imposant au stade François Coty.

Les autres options :

Monaco gagne à Angers et plus de 1,5 but dans le match (1.55)

Strasbourg ne perd pas à Nantes et moins de 4,5 buts dans le match (1.52)

Manchester United ne perd pas sur la pelouse de West Ham et plus de 1,5 but dans le match (1.50)

Le Sporting gagne sur la pelouse de Pacos de Ferreira par au moins 2 buts d’écart (1.84)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 13.98