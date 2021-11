PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 7 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco s’impose à Reims (1.95)

Quatre matches en octobre pour les Rémois et un seul point pris : c’est le triste bilan de Reims lors du mois dernier. Le 17e de Ligue 1 a fait match nul à Brest et a perdu face à Troyes, à Lens et à Bordeaux lors de la dernière journée (3-2). C’est très compliqué pour ce club qui va devoir lutter pour le maintien durant toute la saison. Les Monégasques ont des objectifs bien plus élevés et se doivent de l’emporter, eux qui ne sont que 10e du championnat avant cette journée. Historiquement toujours plus efficace à l’extérieur qu’à domicile, Monaco n’est pas spécialement en réussite en déplacement cette saison avec sept points de pris en six journées. Il faut faire mieux et je pense que cela est possible à Reims. C’est pourquoi je vous propose de miser sur le succès du club de la Principauté pour une cote de 1.95 !

Pariez sur Reims – Monaco ici !

Le Bayer Leverkusen s’impose sur la pelouse du Hertha Berlin (2.05)

Francfort l’emporte sur le terrain du Greuther Fürth (1.90)

Liverpool l’emporte à West Ham (1.70)

L’Atletico de Madrid s’impose à Valence (1.90)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 24.53