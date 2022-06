PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 9 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic : l'Espagne ne perd pas en Suisse et les deux équipes marquent (2.20)

La défaite est interdite pour les deux équipes. L’Espagne réalise un début de compétition moyen. Après avoir concédé le match nul face au Portugal il y a une semaine, la Roja a dû batailler jusqu’au bout pour arracher un nouveau point en République Tchèque. Les joueurs de Luis Enrique se retrouvent donc déjà dos au mur au moment de se déplacer sur la pelouse d’une équipe de Suisse pas plus rassurante. La Nati a, en effet, perdu ses deux premières rencontres, encaissant notamment six buts. Malgré un effectif globalement complet, les joueurs de Murat Yakin se montrent bien trop moyens depuis leur beau parcours à l’Euro, l’année dernière. Si je ne les vois pas s’imposer ce soir, un résultat nul n’est pas à exclure selon moi. C’est pourquoi je miserais sur l’Espagne qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 2.20.

Les autres options :

L’Estonie ne perd pas et n’encaisse pas de but à Malte (2.65)

La Bulgarie s’impose 1-0, 2-0 ou 3-0 à Gibraltar (2.25)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 13.12