PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 9 mai – Super Lig

Notre pronostic : Konyaspor ne perd pas à Antalyaspor et plus de 2,5 buts dans le match (2.70)

Konyaspor peut encore croire à la Ligue des Champions. Les joueurs d’Ilhan Palut peuvent toujours espérer passer devant l’actuel second, Fenerbahce, même si son concurrent doit commettre plusieurs faux pas sur les trois dernières rencontres. Si les Troisièmes de Super Lig sont intraitables à domicile, étant la meilleure équipe du championnat, ils se montrent toutefois plus irréguliers en déplacement, avec un bilan de sept victoires pour autant de défaites, en plus de trois matches nul. L’enjeu pourrait tout de même leur donner des idées pour repartir avec un bon résultat ce soir. Il faudra tout de même faire très attention à Antalyaspor, qui n’a plus perdu à domicile depuis le 24 octobre, soit plus de six mois sans défaite dans son antre ! N’ayant, en revanche, plus rien à jouer cette saison, cette équipe pourrait finir l’exercice en roue libre et laisser échapper des points. Dans un tel contexte, je miserais donc sur Konyaspor qui ne perd pas et plus de 2,5 buts dans le match. Un pari coté à 2.70.

