PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United l’emporte contre Wolverhampton (1.81)

Ayant officialisé le retour de C. Ronaldo, Manchester United se pose comme une équipe redoutable cette saison. Si le Portugais ne devrait pas jouer aujourd’hui, United doit tout de même s’imposer vu la richesse de l’effectif et des ambitions énormes confirmées par ce transfert. Depuis le début de la saison, les Mancuniens ont gagné un match face à Leeds (5-1) et obtenu un nul la semaine dernière à Southampton (1-1). C’est correct même si les Red Devils auraient du mieux faire contre les Saints. Les Wolves ont, eux, perdu lors des deux premières journées contre Leicester (1-0) et face à Tottenham (0-1). Je pense qu’ils vont subir un troisième revers de rang en championnat. Je vois Manchester s’imposer à l’extérieur. Un pari intéressant coté à 1.81 !

Pariez sur Wolverhampton – Manchester United ici !

Les autres options :

Leeds s’impose à Burnley (2.30)

Leipzig l’emporte à Wolfsbourg (2.10)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 8.74