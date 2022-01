PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 17 janvier – CAN

Notre pronostic : le Cameroun ne perd pas contre le Cap Vert et moins de 2,5 buts (1.66)

La phase de poule s’achève en fin d’après-midi pour le pays hôte, le Cameroun. Les Camerounais sont premiers après deux victoires et ne doivent donc pas perdre pour ne pas se voir prendre la tête de la poule A par leur adversaire du jour, le Cap Vert. Les Cap-verdiens ne voudront eux aussi surtout ne pas s’incliner pour essayer de garder cette 3e place qui peut être qualificative, voire de prendre la 2e au Burkina Faso qui joue dans le même temps contre l’Éthiopie. Je m’attends donc à une rencontre très tendue comme beaucoup l’ont été lors de cette CAN. Devant leur public, je ne pense pas que les Camerounais perdront. Cette compétition est trop importante et ils se sont montrés très bons depuis le début du tournoi. Je vous propose donc le N2 avec moins de 2,5 buts coté à 1.66 !

Pariez sur Cap Vert – Cameroun ici !

L’autre option :

Le Burkina Faso bat l’Ethiopie (1.62)

Cote totale des deux paris sur la CAN : 2.69