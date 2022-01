PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 24 janvier – CAN

Notre pronostic : la Gambie ne perd pas contre la Guinée et moins de 2,5 buts (1.94)

Les Gambiens se sont montrés intéressants en phase de poule avec deux victoires face à la Tunisie et la Mauritanie, et un nul contre le Mali (1-1). Ils ont pu compter sur Jallow buteur à deux reprises ainsi qu’à l’égalisation en fin de rencontre de Barrow sur pénalty contre les Maliens. La Gambie est donc allée chercher cette qualification en huitième de finale ! Ce n’est pas la même chose pour la Guinée qui n’a remporté qu’une seule rencontre. Les Guinéens sont parvenus à battre le Malawi avant de concéder le nul contre le Sénégal et de perdre face au Zimbabwe. Sur l’état de forme, je dirais que les Gambiens sont légèrement mieux. C’est pourquoi je parierais sur le N2 pour cette rencontre. Comme je ne vois pas beaucoup de spectacle dans cette rencontre je vous propose de miser le moins de 2,5 buts pour une cote de 1.94 !

