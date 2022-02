PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 3 février – CAN ½ finale

Notre pronostic: le Cameroun ne perd pas contre l’Egypte et Aboubakar ou Toko-Ekambi marque (1.95)

Avantage au Cameroun, devant son public, lors du choc des ½ finales de la CAN face à l’Egypte ! Les Lions Indomptables comptent quatre victoires (2-1 face au Burkina, 4-1 contre l’Ethiopie, 2-1 face aux Comores en 1/8 de finale et 2-0 contre à la Gambie en ¼ de finale) et un nul lors du 3e match de poule qui ne comptait pas face au Cap Vert, depuis le début de la compétition. Par ailleurs, les Camerounais possèdent la meilleure attaque avec 11 réalisations grâce à deux joueurs: Vincent Aboubakar (6 buts) et Karl Toko-Ekambi (5 buts). Les Lions compteront une nouvelle fois sur leurs deux gâchettes pour trouver la faille dans la défense très solide des Pharaons. Je vous propose de donc de jouer le 1N avec l’un des deux attaquants cités décisif, comme je l’avais fait contre la Gambie… ce qui avait été payant !

Fiabilité : 55 %

Pariez sur Cameroun - Egypte ici