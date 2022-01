PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 30 janvier – CAN

Notre pronostic : le Maroc ne perd pas contre l’Egypte et au moins deux buts (2.10)

Très belle rencontre à suivre pour ce quart de finale. Le Maroc n’a franchi ce stade la compétition qu’une seule fois lors de ses onze dernières participations. C’est dire si cela serait un sacré exploit si les Marocains parvenaient à se qualifier. Pour cela il faudrait arrêter de jouer à se faire peur. Les « Lions de l’Atlas » étaient menés par le Malawi avant qu’En Nesyri n’égalise juste avant la pause puis que Hakimi n’apporte la victoire à sa sélection sur un coup franc magistral ! Succès tout de même logique pour le Maroc qui a largement dominé cette partie. Les Egyptiens se sont eux montrés entreprenants contre la Côte d’Ivoire en tirant beaucoup sans se montrer efficaces. C’est un peu comme cela que l’on peut résumer le parcours des « Pharaons » dans cette CAN. Ils l’ont emporté aux tirs au but face aux Ivoiriens après un score nul et vierge. En poule, ils ont gagné deux rencontres en ne marquant qu’une seule fois contre le Soudan et la Guinée-Bissau. Je pense que les Marocains sont légèrement supérieurs et ont un effectif plus talentueux. C’est pourquoi je me couvrirais avec le N2. Je pense que l’on verra au moins deux buts dans le match. Si l’Egypte marque peu, le Maroc nous offre toujours du spectacle. Un pari coté à 2.10 !



L’autre option :



Le Sénégal bat la Guinée Equatoriale et moins de 2,5 buts (2.30)



Cote totale des deux paris sur la CAN : 4.83