PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 9 janvier - CAN 2022

Notre pronostic : le Cameroun bat le Burkina Faso et moins de 3,5 buts (1.78)

La CAN débute aujourd'hui à 17h avec cette rencontre entre le Cameroun et le Burkina Faso. Les Camerounais, chez eux, voudront offrir un beau spectacle à leurs supporters. L'effectif est très bon et surtout leur parcours lors des qualifications a été excellentavec une seule défaite en six matches. Les Lions indomptables restent même sur quatre succès de rang lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le Burkina Faso ne fait pas parti des favoris pour la compétition mais il faut se méfier car cette équipe a terminé 3e de la CAN 2017. En compétition, les Etalons n'ont perdu qu'une fois depuis mars 2019 pour neuf victoires et huit nuls dont onze clean sheets ! A Yaoundé, je pense que le Cameroun va gagner mais je sens un match très serré. Je vous propose donc le succès des Camerounais avec moins de 3,5 buts pour une cote de 1.78 !

