PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Christophe Paillet du 25 juin – Finale championnat de France

Mon pronostic : Monaco s'impose sur le parquet de l'ASVEL (2.40)

Cette finale indécise nous offre une cinquième confrontation. L'ASVEL a déjoué tous les pronostics il y a trois jours en s'imposant très largement au gymnase Gaston Médecin. Alors qu'une défaite les condamnait, voilà maintenant les Lyonnais en position de force pour remporter le titre. Avec l'appui de leur public, ils aborderont, en effet, ce match en tant que favoris à la victoire finale. Mais il ne faut surtout pas enterrer cette équipe de Monaco ! La Roca Team compte plusieurs stars dans son effectif, à l'image de Dwayne Bacon et Mike Jmaes. Et celles-ci sont toujours plus dangereuses lorsque leur orgueil est touché. Les Monégasques ont prouvé à maintes reprises qu'ils avaient le niveau pour réaliser un exploit, même lorsqu'ils étaient dos au mur. Ils furent d'ailleurs tout proche de se qualifier sur le parquet de l'Olympiakos, en Euroligue, début mai, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. Je suis donc optimiste pour Monaco et miserais sur son succès ce soir. Un pari coté à 2.40.

Mon MyMatch de folie : Monaco gagne et au moins 20 points inscrits par Bacon et James (18)

Pariez sur ASVEL – Monaco ici !