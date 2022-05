PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 02 mai - Playoff NBA

Mon pronostic : Miami s'impose face à Philadelphie, Harris et Adebayo marquent plus de 20 points, et Harden plus de 25 (11)

Le Heat est clairement favori de ces quarts de finale. Miami s'est imposé contre Atlanta en gagnant ses trois matches à domicile. C'est une équipe très solide défensivement, qui devrait pouvoir contenir Philadelphie sans trop de problème. Les Sixers se sont défaits de Toronto, même s'ils se sont fait peur en étant rejoints à 3-2 avant de gagner le dernier match. Mais surtout, ils devront se priver de Joel Embiid, blessé et c'est vraiment dommage pour les premiers rounds de ces quarts. Avec cette absence, je vois mal Philadelphie résister et pour moi, le Heat va s'imposer assez facilement.

Pour gonfler la côte, je vous propose un MyMatch avec la victoire du Heat, Adebayo et Harris marquent au moins 20 points et Harden au moins 25. Une combinaison à la très grosse côte de 11 !

