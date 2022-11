PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 02 novembre - NBA

Mon pronostic : Cleveland bat Boston (2.05)

Cleveland n'est plus une surprise cette saison ! Ils étaient déjà très bon la saison dernière mais avec le renfort de Donovan Mitchell, ils peuvent devenir prétendants aux finales de conférence à l'Est, qui pourrait d'ailleurs opposer ces deux équipes. Les Cavaliers ont perdu le premier match de la saison mais ont enchaîné cinq victoires consécutives derrière. Les matchs à domicile étaient à leur portée mais à l'extérieur, ils ont gagné à Chicago et à Boston, ce qui n'est jamais facile. C'est une équipe qui joue très bien. L'ancien meneur d'Utah est monstrueux depuis la reprise de la compétition avec une moyenne de points supérieure à 30 points par match. Ils ont également des joueurs très bons dans la raquette avec Jarrett Allen par exemple. Le voyage dans l'Ohio ne sera pas simple pour Boston... Je vois donc Cleveland l'emporter à domicile !

