PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 janvier - NBA

Mon pronostic : New Orleans gagne à Washington (1.96) !

Les absences sont extrêmement préjudiciables pour New Orleans ! Les Pelicans sont privés de Zion Williamson et de Brandon Ingram et cela se ressent sur la série actuelle : 4 défaites sur les cinq dernières rencontres. En face, Washington est toujours privé de Bradley Beal et reste sur deux revers contre Oklahoma et Milwaukee. Je me dis que NOP ne peut pas se permettre de perdre ce soir car les places sont chères dans la Conférence Ouest et la troisième place ne tient qu'à un fil. Je vous conseille de miser sur un succès de la franchise de Louisiane (1.96), les plus joueurs peuvent tenter le MyMatch suivant : victoire des Pelicans, au moins trente points de McCollum et au moins vingt-cinq pour Porzingis (6.25) !

