PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 mai NBA

Utah bat Golden States avec plus de 228,5 points dans le match

Match à enjeu cette nuit pour les deux franchises qui luttent pour obtenir les meilleures places en cette fin de saison ! Fort de son bilan de 4 succès consécutifs et de sa place de leader de la conférence Est, Utah est pour moi le grand favori de ce match. Le Jazz doit absolument gagner pour conserver sa première place et pourra compter sur un effectif au complet, notamment avec la présence du Français Rudy Gobert, toujours aussi dominant dans la raquette. C'est aussi un match important pour le coach Quin Snyder qui peut décrocher le titre de meilleur entraîneur en fin de saison. Tous les ingrédients sont donc réunis au niveau de la motivation pour une belle victoire contre Golden States, qui reste sur deux victoires logiques contre une très faible équipe d'Oklahoma, et qui ne peut compter que sur un monstrueux Stephen Curry pour faire un résultat. Auteur de 49 points lors du dernier match, le double vainqueur du trophée MVP (2015 et 2016) réalise une saison stratosphérique mais l'équipe est encore bien trop faible autour de lui ! Je vous conseille donc de parier sur la victoire du Jazz contre les Warriors avec plus de 228,5 points dans le match (2.80), car ces deux franchises ont l'habitude de marquer beaucoup de points cette saison. Pour remporter le jackpot, je vous laisse consulter mes MYMATCH de la nuit ci-dessous. Bonne chances à tous.

